Covid, al San Raffaele l'abbraccio attraverso una tenda trasparente: così i piccoli pazienti toccano nonni e genitori

Il regalo di Natale? Per i bimbi e le bimbe ricoverati al IRCCS San Raffaele di Roma nel reparto di riabilitazione pediatrica, è arrivato in anticipo. Dopo le richieste scritte nelle letterine natalizie, infatti, per i piccoli è stata ideata una “tenda degli abbracci”. “Il loro desiderio maggiore era riabbracciare i loro cari”, spiega Amalia Allocca, coordinatrice delle Direzioni sanitarie del Gruppo San Raffaele e Direttrice sanitaria dell’IRCCS San Raffaele di Roma. E così, è arrivata la particolare tenda trasparente. Le mamma, i papà, i nonni o le nonne, possono infilare le braccia da un lato, e così i bambini dall’altro, riuscendo così ad abbracciarsi a rischio zero per i pazienti che vanno “preservati dalla pandemia”. Come ha fatto Luca, che non riabbracciava la nonna e il papà da circa un mese.

