Dipendenza dal sesso, la patologia esplosa in lockdown: ecco il sintomo che ti condanna

Il bisogno compulsivo di amore fisico è ufficialmente riconosciuto come un disturbo patologico. Un disturbo aumentato in tutto il Regno Unito a causa dei lockdown, come riporta il tabloid inglese The Sun, poiché le condizioni di isolamento sociale hanno portato molte persone a "sviluppare la dipendenza”. A studiare il fenomeno sono stati gli esperti di Delamere Health, che hanno scoperto quale sia l'impatto psicologico sulla vita quotidiana di una persona che soffre di questo disturbo. Secondo il sistema sanitario britannico, inoltre, alcuni soggetti possono dipendere dal sesso e dall’attività sessuale come risposta a emozioni negative e a esperienze difficili.

Stando al Sun, i segnali che indicano una dipendenza sono otto. Innanzitutto il pensiero ossessivo, che riguarda in realtà la maggior parte delle dipendenze, come quella per cibo, gioco d’azzardo, lavoro o shopping. Gli esperti di Delamere Health hanno affermato che le persone dipendenti dal sesso hanno difficoltà a concentrarsi su qualsiasi altra cosa. In secondo luogo ci sarebbe il bisogno di fare sesso, per cui il cervello di una persona ossessionata la costringe a praticarlo anche se c’è un’alta probabilità di conseguenze negative. Terzo segnale è il tempo eccessivo che si impiega nei rapporti sessuali.

Secondo gli esperti, poi, si può parlare di disturbo quando si pratica attività sessuale fino a provare dolore fisico. E non solo. Altri segnali sono la perdita di controllo sul sesso e la progressione delle esperienze sessuali. Infine, sono da considerare campanelli d'allarme anche l'esclusione di altre attività, sociali o sportive, e l'incapacità di smettere nonostante eventuali conseguenze negative.

