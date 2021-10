Influenza, "si rischiano 60mila morti". Dopo il Covid, ecatombe in autunno?

08 ottobre 2021 a

Con questo inverno potrebbe tornare l'influenza e secondo gli esperti le conseguenze potrebbero essere più gravi del previsto. Nel Regno Unito si pensa che il virus influenzale potrebbe causare la morte di 60 mila persone, per questo è iniziata una fitta campagna per la prevenzione e la richiesta di vaccinazione.

È probabile che i casi di coronavirus, influenza e altre infezioni respiratorie aumentino nei prossimi mesi, affermano gli esperti, culminando in un aumento dei ricoveri ospedalieri e in una crescente pressione sui servizi sanitari in tutta l'Inghilterra. Il vicedirettore medico, il professor Jonathan Van-Tam, ha affermato che la mancanza di influenza lo scorso anno ha reso la minaccia di quest'inverno una "significativa preoccupazione per la salute pubblica".

Secondo i modelli dell'Academy of Medical Sciences, la mancanza di immunità della popolazione a causa della sua soppressione nell'ultimo anno dalle restrizioni di Covid potrebbe contribuire a tra 15.000 e 60.000 decessi per influenza. Come parte dei nuovi obiettivi, il servizio sanitario nazionale mira a estendere il vaccino antinfluenzale ad almeno l'85% delle persone di età pari o superiore a 65 anni. Spera inoltre di raggiungere almeno il 75% delle persone con condizioni di salute pregresse, almeno il 75% delle donne incinte, il 70% dei bambini idonei e almeno l'85% di tutti gli operatori sanitari e di assistenza sociale.

