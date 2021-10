Variante Delta Plus, la mutazione stravolge la campagna vaccinale? Lo studio: come deve essere somministrato il siero

22 ottobre 2021 a

Il mix di vaccini aveva impressionato l’opinione pubblica nei primi tempi in cui era stato introdotto, ma adesso ci sono conferme scientifiche molto importanti che dimostrano come sia anche più efficace dei richiami fatti con lo stesso vaccino della prima dose. A riguardo sono stati condotti numerosi studi, ritenuti molto attendibili anche dalla Fda americana, che adesso ha deciso di autorizzare la somministrazione eterologa per quanto concerne la terza dose. In particolare, le ultime evidenze, suggeriscono che il "mix vaccinale" sarebbe più efficace contro le ultime e più aggressive varianti, quali la Delta Plus che ha già attecchito nel Regno Unito.

In Italia già è stato testato con successo il mix tra prima e seconda inoculazione, adesso anche l’America s’è desta sulla base dei dati disponibili che suggeriscono una maggior protezione contro il Covid offerta dalla somministrazione eterologa. “Sono felice di vedere che il mix di vaccini è davvero efficace come ci si aspetterebbe - ha dichiarato Martina Sester, immunologa della Saarland University di Homburg, in Germania - questa è davvero una buona notizia e avrà sicuramente un’influenza sulla pratica clinica”.

Come spiegato recentemente anche dalla rivista Science, il mix di vaccini in molti casi fornisce al sistema immunitario più possibilità di riconoscere il virus. In particolare, i vaccini a mRna come Pfizer e Moderna sembrano particolarmente efficaci nel generare risposte immunitarie sotto forma di anticorpi, mentre i vaccini a vettore adenovirale come AstraZeneca e Janssen appaiono più indicati per incrementare la risposta cellulo-mediato, ovvero per eliminare le cellule già infettate dal virus.

