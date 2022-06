Chirurgia plastica, Francesco D'Andrea al Niguarda: "Naso e nuove tecnologie"

14 giugno 2022 a

Si svolgerà il 16 Giugno presso il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ( aula pronto soccorso DEA) il Corso di approfondimento clinico per medici specialisti e specializzandi chirurghi plastici, chirurghi estetici, dermatologi, otorinolaringoiatri, maxillo facciali.

Il professor Francesco D’Andrea baserà la sua relazione sull’importanza e le nuove tecnologie per il naso. “ Il naso rappresenta una struttura importantissima - dichiara il Professor Francesco D’Andrea - nel contesto del viso per la sua centralità e tridimensionalità. Molte sono le situazioni che possono richiedere l’intervento della Chirurgia Plastica da casi in cui è necessaria una ricostruzione a seguito di traumi, tumori, malformazioni o un semplice ritocco di tipo estetico, dove sono presenti dei difetti che difficilmente possono essere nascosti con sistemi diversi da quelli che sono legati a trattamenti medici mini invasivi come il rinofiller o chirurgici come appunto la rinoplastica. A Milano si terrà Giovedì 16 un interessantissimo incontro con un confronto di esperienze su questi argomenti dove verranno presentati dei casi clinici di tipo ricostruttivo e di tipo estetico che verranno discussi da equipe di esperti milanesi e da equipe di esperti napoletani. Ci sarà una valutazione critica di ogni singolo caso, ognuno darà il suo piano terapeutico e l’operatore fara vedere quello che lui effettivamente ha eseguito per vedere appunti se le esperienze coincidono o possono essere in qualche maniera integrate o migliorate. Un confronto quindi di esperienze tra la scuola milanese e la scuola napoletana che consentirà di avere un upgrade in quello che riguarda tutto ciò che gira intorno alla chirurgia del naso di tipo plastico, ricostruttivo ed estetico.

