La leucemia di Berlusconi: di cosa si tratta, i sintomi, come riconoscerla subito

Silvio Berlusconi avrebbe la leucemia. Un retroscena svelerebbe che il leader di Forza Italia, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, soffre di una grave patologia del sangue: la leucemia appunto. La stessa - spiega il Corriere della Sera - che ha causato il ricovero precedente. I dolori che lo affliggono e la polmonite di questi ultimi giorni in realtà sarebbero complicazioni che possono subentrare su un fisico già debilitato.

Ma cos'è la leucemia? Si tratta di un tumore delle cellule del sangue che vede i casi in aumento. Complice l'invecchiamento generale della popolazione. Fabrizio Pane, Ordinario di Ematologia e direttore dell'Unità Operativa di Ematologia e Trapianti di Midollo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, tiene però a precisare che ad oggi le speranze di vita sono maggiori.

La leucemia comunque non è una sola malattia. Esistono infatti decine di sottotipi diversi di neoplasie ematologiche appartenenti a tre grandi macro-gruppi: leucemie, linfomi e mielomi, che possono manifestarsi in forma acuta o cronica. Queste forme tumorali colpiscono il midollo osseo che produce le cellule ematiche principali, ossia i globuli bianchi, i globuli rossi e le piastrine. Da tempo per curare la leucemia si sostituisce la chemioterapia con terapie meno tossiche come le compresse. Inoltre i progressi della medicina sono tali da conoscere sempre meglio i numerosi sottotipi di tumori e, gradualmente, si riescono a mettere a punto cure efficaci. Ma come si può riconoscere la leucemia? Tra i sintomi la febbre o febbricola, un senso di debolezza, dolori alle ossa o alle articolazioni che non regrediscono; perdita di appetito e dimagrimento improvviso, emorragie sottocutanee, gonfiore indolore di un linfonodo superficiale del collo, ascellare o inguinale. Possono essere presenti anche una sudorazione eccessiva.