Igiene orale, il consiglio dell'esperta: "Perché non bisogna mai risciacquare il dentifricio"

09 agosto 2024 a

Lavarsi i denti è una di quelle attività quotidiane che tutti noi facciamo sempre, quasi senza pensarci troppo. Ma, a sentire il parere degli esperti di igiene orale, dovremmo prestare molta più attenzione. Capita infatti di incappare in alcuni errori, che possono compromettere lo stato di salute dei nostri denti. La dottoressa Sable, ortodontista, ha spiegato sui social perché non si dovrebbe mai risciacquare la bocca con acqua o collutorio.

"Molte persone non capiscono che non è un bene - dice la dottoressa Sable in un video pubblicato su TikTok -.Quando lavi i denti con il dentifricio, all'interno c'è il fluoruro e l'idea è che debba rimanere sui denti in modo che possa unirsi allo smalto e renderlo più forte, proteggerlo". Poi aggiunge: "Se passate subito al risciacquo, invece, fate andare via non solo il dentifricio ma anche tutto il fluoruro, ovvero la ragione per cui state usando il dentifricio. Quindi, quello che dovete fare è lavare i denti, spazzolare, e poi sputare soltanto il dentifricio in eccesso. Basta così. So che all'inizio potrà sembrare strano e vi sembrerà che la bocca non è pulita, ma vi assicuro che aiuta a prevenire le carie".

La rivelazione ha lasciato più di qualcuno basito, tanto che un utente ha scritto: "Non so, a questo punto mi chiedo se sto respirando nel modo corretto?". Diverse persone affermano di non sopportare il fatto di avere del dentifricio in bocca e nonostante non sia corretto continueranno a risciacquarlo.