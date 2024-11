Scontrini "tossici": l'allarme della dottoressa Tania Elliot, il rischio per la nostra salute

11 novembre 2024 a

a

a

La dottoressa Tania Elliot ha messo in guardia i suoi followers su TikTok riguardo ai rischi per la salute causati dagli scontrini e ricevute. La donna, in un video diventato subito virale sui social, ha spiegato che sarebbe meglio non toccarsi il viso dopo aver tenuto in mano il foglietto. Il motivo? Le sostanze chimiche presenti nel materiale utilizzato sarebbero nocive per il nostro corpo. Tuttavia, sotto la sua clip in molto hanno espresso scetticismo per quanto rivelato dalla dottoressa. Gli studi, però, confermano la bontà delle sue affermazioni.

"La maggior parte delle ricevute utilizza carta termica — ha spiegato la dottoressa — contenente bisfenoli o BPA, e vengono facilmente assorbiti nel flusso sanguigno"; si tratta di materiali tossici per il nostro corpo che agiscono come interferenti endocrini, ovvero sostanze che alterano l'equilibrio ormonale degli organismi “accendendo” o, al contrario, “spegnendo” i segnali inviati dagli ormoni. "Non voglio essere allarmista — ha esclamato Elliott nel video — ma è meglio optare per una ricevuta via email".

Scontrino da 102 euro al ristorante? Mangiano e vanno via senza pagare: lezione epica del proprietario | Guarda

Come detto, però, sui social prevale lo scetticismo. "La vera tossicità è il costo della spesa", ha commentato qualcuno. "Per questo motivo, vado sempre a fare la spesa con un paio di pinze", ha sottolineato un altro utente. "Lavoro come cassiere: sono spacciato?", si domanda un altro.