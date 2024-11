Grasso sulla pancia, attenti a quello viscerale: a quali gravi malattie ti esponi

19 novembre 2024 a

Il grasso intorno agli organi interni fa male. A dirlo è Alberto Cerasari, Medico Specialista in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico, Direttore Sanitario e Longevity Doctor presso SoLongevity Clinic. Raggiunto dal settimanale Io Donna, l'esperto mette in guardia sul cosiddetto "grasso viscerale". Ossia il tessuto adiposo che si accumula principalmente all’interno della cavità addominale, attorno agli organi interni come fegato, pancreas, intestino e reni.

Un grasso, questo, molto diverso dal grasso sottocutaneo (localizzato sotto la pelle). Il motivo? È più attivo metabolicamente, in quanto rilascia costantemente acidi grassi liberi e molecole infiammatorie (citochine) nel flusso sanguigno, contribuendo a uno stato di infiammazione cronica. Si tratta di processi direttamente collegati a una resistenza insulinica maggiore, stress ossidativo e disfunzioni metaboliche che aumentano il rischio di sviluppare malattie croniche come il diabete di tipo 2, l’ipertensione e l’aterosclerosi.

Tra i principali fattori di rischio c'è l'età. Dopo i 50 anni, infatti, le persone subiscono una serie di cambiamenti fisiologici, tra cui una riduzione della produzione di ormoni sessuali (estrogeni nelle donne e testosterone negli uomini), che svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento di un equilibrio sano tra massa muscolare e massa grassa. Questa riduzione ormonale promuove un’accumulazione preferenziale di grasso viscerale rispetto al grasso sottocutaneo. Non solo, perché il metabolismo basale tende a rallentare, e spesso si riduce l’attività fisica.