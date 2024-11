Cibi ultra processati, l'allarme dell'esperto: i 4 alimenti insospettabili che ti rovinano la salute

19 novembre 2024 a

Chris van Tulleken, medico e noto divulgatore per la Bbc ha parlato di salute nel suo ultimo libro Cibi Ultra processati - Come riconoscere ed evitare gli insospettabili nemici della nostra salute. "Non ho la presunzione di dire alle persone cosa mangiare né intendo creare il panico. Ma vorrei che ci fossero più consapevolezza e una giusta preoccupazione. Il problema non è la merendina che ci concediamo una volta ogni tanto, ma il consumo regolare di cibi ultra processati", ha spiegato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Ma di che cibi si tratta? Sono quelli più impensabili, cioè quelli che di solito consideriamo magri o adatti a una dieta corretta. "Può essere complicato perché le sostanze nocive si possono nascondere ovunque, anche nei prodotti di cui non sospetteremmo", ha rivelato van Tulleken.

Si tratta di prodotti ambigui, perché fingono di essere sani ma in realtà contengono molto sale, zucchero e grassi saturi. Quali sono? Ce lo dice lo stesso divulgatore della Bbc: "Gli yogurt al sapore di frutta, soprattutto per i bambini, i cereali per la colazione, il pane integrale confezionato, i cibi pronti. Prodotti, questi - ha poi aggiunto -, che magari sono anche biologici e venduti come poveri di grassi e sale".