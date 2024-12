Utensili da cucina, sono neri e di plastica? "Fai attenzione": ecco perché

10 dicembre 2024 a

Gli utensili e le pentole da cucine di plastica di colore nero potrebbero essere molto dannose per la nostra salute. Il motivo? Uno studio dimostra come alcuni di questi contengano molecole cancerogene che interferiscono con gli ormoni dell'uomo e che potrebbero essere rilasciate quando li usiamo, finendo poi nel nostro cibo.

Secondo un comunicato stampa di Toxic-Free Future, leader nazionale nella ricerca e nella difesa della salute ambientale, un nuovo studio ha scoperto che alcuni degli articoli più presenti nelle cucine contengono alti livelli di ritardanti di fiamma, cancerogeni che interferiscono con gli ormoni. Ma perché il colore nero?

Questo vale in particolare per gli articoli in plastica nera, non per quelli di altri colori, perché i componenti elettronici riciclati (che utilizzano ritardanti di fiamma) tendono a essere neri. "Queste sostanze chimiche cancerogene non dovrebbero essere utilizzate - ha spiegato Megan Liu, coautrice dello studio e responsabile scientifico della Toxic-Free Future -, ma con il riciclaggio delle plastiche stanno entrando nelle nostre case in più di un modo. Gli alti livelli che abbiamo trovato sono preoccupanti".

Lo studio ha osservato che il riciclaggio delle plastiche utilizzate nell'elettronica può alla fine portare al loro riutilizzo in articoli per la casa che non richiedono ritardanti di fiamma, con il risultato finale di "esposizioni elevate e non necessarie" che possono essere pericolose, specialmente per bambini e donne in età fertile.