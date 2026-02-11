Il farmaco che "cancella" i fusi orari: ecco come funziona

Chi viaggia spesso sa bene quanto sia frustrante il jet lag: stanchezza, difficoltà a dormire, confusione e malessere sono solo alcuni dei sintomi che arrivano quando il nostro corpo non riesce a sincronizzarsi con il nuovo fuso orario ed ancora più complesso quando per motivi di lavoro si permane per poco tempo in un nuovo stato. Ora, una scoperta scientifica potrebbe cambiare le regole del gioco.
Un gruppo di ricercatori giapponesi ha sviluppato un farmaco sperimentale chiamato Mic 628, che sembra in grado di “resettare” l’orologio biologico interno e aiutare il corpo ad adattarsi più rapidamente a un nuovo ciclo di luce e buio. I dati della ricerca sono stati pubblicati dalla National Academy of Sciences degli Stati Uniti d’America. Un farmaco che potrebbe anche aiutare professioni che spesso devono affrontare turni.
In pratica, il farmaco agisce direttamente sulle cellule del corpo, attivando un gene chiave che regola il ritmo circadiano, il nostro orologio interno. Negli esperimenti condotti su animali, i topi trattati con Mic 628 hanno adattato il loro ritmo giorno-notte in circa la metà del tempo rispetto a quelli non trattati.
Questo significa che il corpo si sincronizza più velocemente, riducendo i sintomi tipici del jet lag. Se confermato negli studi sull’uomo, questo farmaco potrebbe rivoluzionare i viaggi, aiutando non solo chi attraversa fusi orari, ma anche chi lavora su turni o soffre di disturbi del sonno legati al ritmo circadiano. Per ora, Mic 628 è ancora in fase di ricerca e saranno necessari ulteriori test di sicurezza ed efficacia. Ma l’idea che una pillola possa aiutare il nostro corpo a dire “adattati al nuovo fuso orario” è un passo importante verso un futuro in cui viaggiare non significherà più giorni di stanchezza e malessere.