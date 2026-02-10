Osteoporosi, la difesa delle ossa in tavola: cosa non deve mancare

In questo processo, l’alimentazione ha un peso enorme, sia in chiave preventiva sia come supporto alle terapie. Le ossa, infatti, non sono strutture statiche: si rinnovano continuamente. Per farlo hanno bisogno di nutrienti specifici che arrivano proprio dal cibo che consumiamo ogni giorno. Una dieta povera, monotona o sbilanciata può accelerare la perdita di massa ossea, mentre un’alimentazione adeguata contribuisce a mantenerle forti e resistenti nel tempo.

Il nutriente più noto quando si parla di ossa è senza dubbio il calcio. È uno dei principali componenti dello scheletro e deve essere assunto regolarmente, perché l’organismo non è in grado di produrlo da solo. Latte e derivati restano una fonte importante, ma non sono le uniche opzioni: anche alcune verdure a foglia verde, la frutta secca, i semi, il tofu e le acque minerali calciche possono contribuire in modo significativo all’apporto quotidiano. Distribuire il calcio nei pasti della giornata aiuta inoltre a migliorare l’assorbimento.

Accanto al calcio, un ruolo chiave è svolto dalla vitamina D, spesso sottovalutata. Questa vitamina permette all’intestino di assorbire il calcio in modo efficace. La principale fonte è l’esposizione al sole, ma è presente anche in alcuni alimenti come il pesce grasso, le uova e i prodotti fortificati. Livelli bassi di vitamina D sono molto comuni, soprattutto negli anziani, e possono compromettere la salute ossea anche in presenza di un buon apporto di calcio. Un altro aspetto fondamentale riguarda le proteine. Spesso associate solo ai muscoli, in realtà sono essenziali anche per le ossa, perché contribuiscono alla struttura su cui si depositano i minerali. Una dieta troppo povera di proteine può indebolire lo scheletro, mentre un apporto adeguato, proveniente sia da fonti animali sia vegetali, aiuta a mantenerlo più solido. Come sempre, la parola chiave è equilibrio.