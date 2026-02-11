Pesce d'allevamento, cambia tutto: il ruolo degli oli essenziali

Negli allevamenti ittici, l’uso di farmaci e antibiotici è da tempo la principale strategia per prevenire malattie e garantire la salute dei pesci. Tuttavia, l’eccessivo ricorso a questi medicinali può avere effetti negativi sull’ambiente, favorire la comparsa di batteri resistenti e lasciare residui chimici nei prodotti destinati al consumo umano. Per affrontare queste sfide, un progetto di ricerca italiano propone un approccio innovativo e naturale: sostituire i farmaci con oli essenziali di limone, timo e rosmarino.

Il progetto, chiamato SOURCE coordinato dall’Università di Pisa e durerà tre anni, con un finanziamento di oltre 1,3 milioni di euro. L’obiettivo è sviluppare modelli di allevamento più sostenibili, in cui la salute degli animali, quella dell’ambiente e la sicurezza alimentare dei consumatori siano considerate in maniera integrata. Il concetto alla base del progetto è quello di “One Health”, che riconosce come strettamente collegati la salute degli esseri umani, degli animali e degli ecosistemi. Gli oli essenziali di limone, timo e rosmarino sono particolarmente interessanti perché contengono composti naturali con proprietà antibatteriche, antiossidanti e immunostimolanti. Studi precedenti suggeriscono che queste sostanze possano rafforzare il sistema immunitario dei pesci e ridurre la necessità di antibiotici, senza danneggiare gli animali o l’ambiente circostante. Nel progetto SOURCE, i ricercatori stanno valutando l’efficacia di questi oli essenziali su specie chiave dell’acquacoltura mediterranea, come orate e mitili, studiando non solo la risposta immunitaria degli animali, ma anche eventuali effetti nutrizionali ed ecotossicologici.

I benefici attesi sono molteplici. Ridurre l’uso di farmaci veterinari significa non solo migliorare il benessere degli animali, ma anche proteggere gli ecosistemi marini e garantire alimenti più sicuri per i consumatori, limitando la diffusione di antibiotico-resistenza e residui chimici. Inoltre, un approccio basato su sostanze naturali potrebbe rappresentare un passo importante verso un allevamento ittico più rispettoso dell’ambiente e in linea con i principi della sostenibilità.

Il progetto SOURCE rappresenta quindi un esempio concreto di come ricerca e innovazione possano portare a un’alimentazione più sicura e a pratiche di allevamento più responsabili. Se confermato dai risultati, l’uso di oli essenziali di limone, timo e rosmarino potrebbe diventare una componente chiave nella gestione sanitaria degli allevamenti ittici, aprendo la strada a un futuro in cui la salute dei pesci, delle persone e dell’ambiente marino siano strettamente connesse.