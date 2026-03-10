Gas, crollo del 16%: guerra, dai mercati arriva un segnale decisivo?

Le parole di Donald Trump sulla possibilità che la guerra all'Iran finisca rapidamente - per quanto poi parzialmente ritrattate e rettificate il giorno successivo - hanno immediate conseguenze sui mercati. Gli operatori scommettono su un veloce allentamento delle tensioni geopolitiche e le materie prime energetiche reagiscono con forti ribassi, mentre cresce l'attesa per la riunione straordinaria dell'Agenzia internazionale per l'energia e per eventuali decisioni sull'utilizzo delle riserve strategiche.

Il movimento più evidente riguarda il gas naturale. Sul mercato di Amsterdam, riferimento per l’Europa, il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso in violento calo: -16% a 47 euro al megawattora, sui minimi della seduta. La giornata era iniziata già in forte discesa, con vendite diffuse alimentate dalle aspettative di una rapida de-escalation del conflitto e quindi da un possibile alleggerimento dei rischi sull'offerta energetica.