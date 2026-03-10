Gas, crollo del 16%: guerra, dai mercati arriva un segnale decisivo?

Le parole di Donald Trump sulla possibilità che la guerra all'Iran finisca rapidamente - per quanto poi parzialmente ritrattate e rettificate il giorno successivo - hanno immediate conseguenze sui mercati. Gli operatori scommettono su un veloce allentamento delle tensioni geopolitiche e le materie prime energetiche reagiscono con forti ribassi, mentre cresce l'attesa per la riunione straordinaria dell'Agenzia internazionale per l'energia e per eventuali decisioni sull'utilizzo delle riserve strategiche.
Il movimento più evidente riguarda il gas naturale. Sul mercato di Amsterdam, riferimento per l’Europa, il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso in violento calo: -16% a 47 euro al megawattora, sui minimi della seduta. La giornata era iniziata già in forte discesa, con vendite diffuse alimentate dalle aspettative di una rapida de-escalation del conflitto e quindi da un possibile alleggerimento dei rischi sull'offerta energetica.
La pressione ribassista colpisce anche il petrolio. I future sul greggio statunitense Wti sono scivolati sotto la soglia dei 78 dollari al barile, fino a circa 77, con un calo intorno al 18%. Il Brent del Mare del Nord arretra in modo analogo, precipitando in area 82 dollari al barile, in ribasso di circa il 17%. Il mercato resta comunque in attesa delle decisioni dell'Agenzia internazionale per l'energia, che potrebbe valutare un eventuale ricorso alle scorte strategiche.
Ieri, lunedì 9 marzo, Trump aveva alimentato le aspettative di una fine del conflitto non poi così lontana. In un’intervista a Cbs il presidente statunitense ha dichiarato di ritenere la guerra con l’Iran "praticamente conclusa" e destinata a finire presto, sostenendo che Teheran non avrebbe più "navi, comunicazioni e aeronautica". Trump ha inoltre lasciato intendere di avere in mente un possibile sostituto della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, senza però fornire ulteriori dettagli.