Carta igienica addio, c'è già la data: la rivoluzione (in bagno)

Addio carta igienica? A sostituirla potrebbero essere i wc intelligenti, sempre più diffusi nelle case di tutto il mondo. Si tratta dei cosiddetti washlet, nati in Giappone ma ormai presenti ovunque a livello internazionale. Questi dispositivi hanno le funzioni sia di wc che di bidet e sono caratterizzati da tecnologie avanzate in grado di migliorare l'igiene personale. Tra queste, i sistemi di pulizia ad acqua regolabili, che consentono di impostare temperatura, pressione e direzione del getto. E non solo: ci sono anche altre funzioni come l'asciugatura ad aria calda, i sedili riscaldati e i sensori automatici che rilevano la presenza della persona.

Questi tipi di wc potrebbero prendere il posto della carta igienica dal momento che l'utilizzo dell'acqua consente una pulizia più profonda rispetto ai metodi tradizionali. Si tratta di una soluzione che permette di ridurre il contatto diretto ed è più delicata sulla pelle. Alcuni modelli, tra l'altro, includono anche sistemi antibatterici e programmi di autopulizia.