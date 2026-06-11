Libero logo
Mondiali 2026
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Carta igienica addio, c'è già la data: la rivoluzione (in bagno)

di
Libero logo
giovedì 11 giugno 2026
Carta igienica addio, c'è già la data: la rivoluzione (in bagno)

1' di lettura

Addio carta igienica? A sostituirla potrebbero essere i wc intelligenti, sempre più diffusi nelle case di tutto il mondo. Si tratta dei cosiddetti washlet, nati in Giappone ma ormai presenti ovunque a livello internazionale. Questi dispositivi hanno le funzioni sia di wc che di bidet e sono caratterizzati da tecnologie avanzate in grado di migliorare l'igiene personale. Tra queste, i sistemi di pulizia ad acqua regolabili, che consentono di impostare temperatura, pressione e direzione del getto. E non solo: ci sono anche altre funzioni come l'asciugatura ad aria calda, i sedili riscaldati e i sensori automatici che rilevano la presenza della persona.

Questi tipi di wc potrebbero prendere il posto della carta igienica dal momento che l'utilizzo dell'acqua consente una pulizia più profonda rispetto ai metodi tradizionali. Si tratta di una soluzione che permette di ridurre il contatto diretto ed è più delicata sulla pelle. Alcuni modelli, tra l'altro, includono anche sistemi antibatterici e programmi di autopulizia.

Acqua del rubinetto al ristorante? Cassazione, una sentenza clamorosa

Dimenticate la vecchia regola secondo cui il cliente ha sempre ragione, soprattutto se sborsa cifre da capogiro. La Cort...

L'impatto, inoltre, è notevole anche dal punto di vista ambientale. Se si consuma meno carta, infatti, si riduce anche la domanda di risorse naturali. Sostenibilità e innovazione a parte, i wc intelligenti offrono anche un maggiore comfort e un'efficienza superiore nell'uso di tutti i giorni. 

Pd smentito dal ministero sulla carta igienica: una rovinosa figuraccia

Che figura per la presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, esponente dem, che sui social si era vantata di sopperire...
tag
carta igienica
washlet

Peggiori di sempre Parigi 2024, la denuncia della nuotatrice australiana: "Nel Villaggio mancava la carta igienica"

Rotoli sotto accusa Ultima follia green, pure la carta igienica fa male all'ambiente

Ultima follia green Barbieri: pure la carta igienica fa male all'ambiente

ti potrebbero interessare

Stress e Dna, ecco come le cellule si adattano alla tensione

Stress e Dna, ecco come le cellule si adattano alla tensione

Paola Natali
Glaucoma, la terapia genica rivoluzionaria: risultati senza precedenti

Glaucoma, la terapia genica rivoluzionaria: risultati senza precedenti

Paola Natali
Emozioni, la mappa segreta del nostro corpo: ecco dove nascono

Emozioni, la mappa segreta del nostro corpo: ecco dove nascono

Paola Natali
Colon e retto, due tumori diversi: ecco come cambia la battaglia

Colon e retto, due tumori diversi: ecco come cambia la battaglia

Paola Natali