Tumore al testicolo, la nuova cura: come cambia la battaglia

Il tumore del testicolo è una malattia relativamente rara, ma è il tumore più frequente tra i giovani uomini, soprattutto sotto i 40 anni. Nella maggior parte dei casi le cure funzionano molto bene, ma quando la malattia si presenta in forma avanzata può diventare più difficile da trattare. Oggi, però, arriva una novità importante: la biopsia liquida. Si tratta di un semplice esame del sangue che permette di analizzare il DNA del tumore senza bisogno di interventi invasivi. Grazie a questo test, i medici possono capire meglio le caratteristiche della malattia e scegliere fin da subito la terapia più adatta.

In particolare, la biopsia liquida può guidare la selezione delle cure anche nei tumori testicolari germinali. Consente infatti di individuare quei pazienti che possono guarire definitivamente solo grazie a trattamenti più intensivi, come la chemioterapia ad alte dosi seguita dal trapianto di midollo osseo. Questo è un passaggio fondamentale: non tutti i pazienti hanno bisogno delle stesse cure. Alcuni possono essere trattati con terapie standard, mentre altri necessitano di interventi più aggressivi per ottenere la guarigione. Riuscire a distinguerli in anticipo significa aumentare le probabilità di successo e ridurre trattamenti inutili.