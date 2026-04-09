Sepsi, ogni secondo perso può costare la vita: come si muore

C’è una regola non scritta, ma decisiva, quando si parla di sepsi: ogni minuto perso può costare la vita. È una corsa contro il tempo che in Italia riguarda circa 250mila persone ogni anno, spesso senza fare notizia quanto dovrebbe. Eppure si tratta di una delle emergenze mediche più pericolose, capace di peggiorare nel giro di poche ore.

Le nuove linee guida puntano dritte al problema: intervenire subito, senza aspettare l’arrivo in ospedale. L’indicazione è chiara: somministrare antibiotici entro un’ora dal sospetto di sepsi, anche direttamente in ambulanza. Un cambio di passo importante, perché è proprio nella fase iniziale che si decide gran parte dell’esito. La sepsi nasce da un’infezione spesso anche banale, come una polmonite o un’infezione urinaria, ma quello che la rende così insidiosa è la reazione dell’organismo. Il sistema immunitario, invece di limitarsi a combattere il germe, va “fuori controllo” e finisce per danneggiare organi e tessuti. Quando questo accade, il quadro può precipitare rapidamente fino allo shock settico.

Ecco perché il tempo è tutto. Anticipare la terapia antibiotica significa aumentare in modo concreto le possibilità di sopravvivenza. Non è solo una questione di rapidità, ma anche di organizzazione: portare il trattamento fuori dall’ospedale, sulle ambulanze, vuol dire guadagnare minuti preziosi. Ma c’è un altro fronte su cui si gioca la partita: la diagnosi. Le nuove indicazioni spingono sull’uso di test rapidi, capaci di individuare in tempi brevi il batterio responsabile. Un passaggio fondamentale per evitare terapie “alla cieca” troppo prolungate e per colpire subito il bersaglio giusto. Il problema è che la sepsi spesso si nasconde dietro sintomi poco evidenti. Febbre, affanno, battito accelerato, confusione: segnali che possono sembrare comuni, soprattutto negli anziani o in chi ha già altre malattie. Ed è proprio qui che si rischia di perdere tempo. Per questo la sfida non riguarda solo medici e ospedali, ma anche la capacità di riconoscere i campanelli d’allarme. Intervenire presto può cambiare completamente la storia della malattia. Le nuove linee guida vanno nella direzione giusta: meno attese, più tempestività, diagnosi più rapide. Perché nella sepsi non esistono margini di errore: si vince solo giocando d’anticipo.