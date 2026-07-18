Conte, la tragedia del Morandi e gli 8 miliardi che donò ai veri "colpevoli"

«Avvieremo la procedura per la revoca della concessione a società Autostrade». È il Ferragosto del 2018 e queste furono le dichiarazioni dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte all’indomani del crollo del Ponte Morandi a Genova. Morirono 43 persone. Il governo non poteva attendere i tempi della giustizia penale, era la versione di Palazzo Chigi. Due giorni dopo il governo inviò formalmente ad Aspi (Autostrade per l’Italia) la lettera di contestazione che avviava la procedura di caducazione della concessione, contestando il grave inadempimento degli obblighi di manutenzione. Nei mesi e negli anni successivi Conte e il suo successore (sempre Conte) hanno più volte ribadito che la procedura era in corso e che, in assenza di un accordo soddisfacente quella concessione sarebbe stata revocata. Poi però l’accordo “soddisfacente” è arrivato. Solo che ad essere soddisfatti sono stati i Benetton. La revoca non fu portata a compimento e si arrivò invece all’accordo transattivo.

Il 15 luglio 2020 l’allora ministro Franceschini celebrava l’accordo raggiunto con queste parole: «Merito della guida del Presidente Giuseppe Conte, la cui fermezza nel tenere sempre aperta la prospettiva della revoca ha consentito di arrivare a questo risultato insperato». Quale sarebbe stato il risultato insperato? Non avere più i Benetton alla guida di Aspi. Ma quanto è costato questo risultato? Quasi 20 miliardi. Comunque più di 19. Dopo quell’intesa celebrata dal governo giallorosso, si è arrivati nel giugno del 2021 (con Draghi al governo) alla sottoscrizione dell’accordo di cessione dell’88,06% di Aspi ad un veicolo finanziario denominato Hri (Holding Reti Autostradali) con dentro Cdp Equity (cioè Cassa depositi e Prestiti e quindi il Mef) al 51%, Blackstone (24,5%) e Macquaire (24,5%).