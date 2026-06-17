Cuore, ecco come scoprire tutte le patologie in tempo reale

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) propone un nuovo metodo per osservare le cellule del cuore mentre si contraggono. Si tratta di un passo importante perché, fino a oggi, studiare il cuore “in movimento” in laboratorio è sempre stato molto difficile. Il problema principale è che le cellule cardiache, chiamate cardiomiociti, non stanno mai ferme: si contraggono continuamente. Questo movimento rende complicato misurare con precisione i segnali elettrici e il calcio dentro le cellule, che sono fondamentali per capire come funziona il battito cardiaco. Finora, per studiare queste cellule si usavano spesso sostanze che bloccano o riducono il movimento. Però questo può alterare il comportamento naturale del cuore, rendendo i risultati meno realistici. Il nuovo studio pubblicato su PNAS propone una soluzione diversa: non fermare le cellule, ma trovare un modo per “leggere” i segnali anche mentre si muovono.

I ricercatori hanno sviluppato un sistema ottico che usa la fluorescenza, cioè una luce emessa da particolari marcatori nelle cellule. La novità è che non si misura solo l’intensità della luce, ma anche quanto dura nel tempo. Unendo queste due informazioni, è possibile ricostruire: l’attività elettrica delle cellule, il livello di calcio al loro interno anche mentre le cellule stanno battendo normalmente. Un aspetto interessante è che la misura della durata della fluorescenza non viene disturbata dal movimento delle cellule. Questo permette di ottenere dati più affidabili rispetto ai metodi tradizionali. Grazie a questo metodo, gli scienziati sono riusciti a osservare il comportamento delle cellule cardiache in modo molto più preciso. Hanno anche scoperto piccole differenze tra cellule vicine che prima non si vedevano.

Questi dettagli riguardano soprattutto le fasi finali dell’attività elettrica che controlla il battito del cuore. Questo studio pubblicato su PNAS è importante perché permette di osservare il cuore senza fermarlo e senza alterarne il funzionamento naturale. In pratica, è come guardare il cuore “dal vivo”, mentre lavora. In futuro, questa tecnologia potrebbe aiutare a capire meglio le malattie cardiache e a testare nuovi farmaci in modo più preciso, osservando direttamente come le cellule reagiscono mentre il cuore è in attività.