Come il colesterolo alto potrebbe essere trattato controllando i geni senza modificarli

Nel cuore della nuova rivoluzione biomedica, CRISPR è il punto di partenza di un cambiamento che sta già trasformando il modo in cui pensiamo alle malattie genetiche. CRISPR è una tecnologia di ingegneria genetica che permette di modificare il DNA con grande precisione: nasce da un sistema naturale dei batteri, che lo usano come una sorta di “memoria immunitaria” per riconoscere e tagliare il materiale genetico dei virus. Nella versione più studiata, CRISPR-Cas9, un piccolo RNA guida indirizza l’enzima Cas9 verso un punto preciso del DNA, dove agisce come una forbice molecolare. Una volta effettuato il taglio, la cellula può disattivare un gene oppure tentare di ripararlo. È una scoperta che, come ha raccontato anche la rivista Nature, ha aperto una nuova era nella medicina, rendendo possibile immaginare terapie capaci di intervenire direttamente sul codice della vita.

Negli ultimi anni, alcune start-up biotecnologiche stanno sviluppando un’evoluzione di CRISPR che non punta più a “tagliare” il DNA, ma a regolarlo in modo più delicato. In pratica non si riscrive il codice genetico, ma si agisce su come quel codice viene letto dalle cellule. È il campo dell’editing epigenetico. Qui l’attenzione si sposta sui marcatori epigenetici, piccoli segnali chimici che funzionano come interruttori: possono accendere o spegnere i geni senza modificare la sequenza del DNA. Le aziende che lavorano in questo settore stanno testando terapie mirate proprio a questi marcatori specifici, con l’obiettivo di controllare l’attività dei geni in modo più preciso e potenzialmente più sicuro. L’idea è già stata applicata in diversi programmi sperimentali. Alcune start-up stanno studiando trattamenti per malattie molto diverse tra loro, come rare patologie muscolari ereditarie, tra cui la distrofia facioscapuloumerale, e disturbi metabolici come il colesterolo alto. In questi casi, l’obiettivo non è correggere il DNA, ma “silenziare” o riattivare geni coinvolti nella malattia. Secondo diversi studi riportati su Nature, questa strategia potrebbe avere un vantaggio importante: evitando di tagliare il DNA si riduce il rischio di mutazioni indesiderate, uno dei principali limiti del CRISPR tradizionale. Inoltre, alcune modifiche epigenetiche potrebbero essere reversibili, rendendo gli interventi più controllabili nel tempo.

Tuttavia, la cautela resta fondamentale. I marcatori epigenetici non sono semplici interruttori isolati: regolano processi complessi come lo sviluppo cellulare e il funzionamento dei tessuti. Intervenire su questo livello significa agire su un equilibrio molto delicato, che la biologia umana ha costruito nel tempo. Per questo la ricerca procede con grande attenzione, tra entusiasmo e prudenza. Il futuro della medicina genetica sembra muoversi in questa direzione: CRISPR ha insegnato a “tagliare e riscrivere” il DNA, mentre l’editing epigenetico prova a fare un passo diverso, più sottile, quello di modulare i geni senza toccarne la struttura. Una rivoluzione meno visibile, ma potenzialmente altrettanto profonda.