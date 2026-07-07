Dimagrire con la scienza: "come i nuovi farmaci stanno cambiando la cura dell'obesità"

Negli ultimi anni la gestione del sovrappeso e dell’obesità sta cambiando profondamente grazie all’introduzione di farmaci innovativi che agiscono sui meccanismi biologici della fame e della sazietà. Non si tratta di “pastiglie dimagranti” in senso tradizionale, ma di terapie che intervengono su sistemi ormonali complessi e che devono essere sempre integrate in un percorso medico e nutrizionale personalizzato. A spiegare il funzionamento e i limiti di queste terapie è la dott.ssa Cristina Baronio, medico di medicina generale specializzata in omotossicologia e medicina dei sistemi. «Negli ultimi anni sono stati introdotti farmaci innovativi che hanno cambiato l’approccio alla cura dell’obesità e del sovrappeso», afferma Baronio. «Non si tratta di pillole dimagranti, ma di vere terapie che agiscono sui meccanismi biologici della fame e della sazietà. Molti di questi farmaci imitano l’azione di ormoni prodotti dall’intestino, come il GLP-1, inviando al cervello un segnale di sazietà più intenso e duraturo».

Secondo la specialista, questi medicinali agiscono anche su altri fronti: rallentano lo svuotamento gastrico, riducono il cosiddetto “food noise” e contribuiscono a modulare lo stato infiammatorio generale, favorendo una riduzione spontanea dell’introito calorico. L’utilizzo di queste terapie, però, non è per tutti. Sono destinate principalmente a persone con obesità oppure con sovrappeso associato a patologie come diabete, ipertensione, apnea del sonno o steatosi epatica. Prima di iniziare il trattamento è necessaria una valutazione clinica completa che tenga conto di indice di massa corporea, circonferenza addominale, storia clinica e terapie in corso. «Non esiste una terapia uguale per tutti: ogni percorso deve essere personalizzato», sottolinea Baronio.

Un punto centrale riguarda il rapporto tra farmaci e stile di vita. Le terapie, infatti, possono essere efficaci solo se inserite in un percorso più ampio. «Funzionano al meglio quando sono inseriti in un percorso nutrizionale personalizzato. Senza un cambiamento dello stile di vita si può perdere peso, ma è più difficile mantenere i risultati nel tempo», chiarisce la dottoressa. L’approccio multidisciplinare, che coinvolge medico e nutrizionista, viene considerato essenziale per ottenere risultati duraturi ed evitare carenze nutrizionali. La terapia farmacologica non rappresenta inoltre la prima scelta in assoluto. Viene presa in considerazione quando il sovrappeso o l’obesità costituiscono un rischio per la salute e quando dieta ed esercizio fisico non hanno portato benefici sufficienti o stabili nel tempo. «Non è una scelta estetica, ma una decisione clinica basata su criteri medici precisi», precisa la specialista .

L’obiettivo non è necessariamente il raggiungimento di un peso ideale, ma il miglioramento dello stato di salute complessivo. Anche una riduzione del 5-10% del peso corporeo può determinare benefici significativi su glicemia, pressione arteriosa e rischio cardiovascolare. Fondamentale, in ogni caso, è il mantenimento dei risultati nel lungo periodo attraverso nuove abitudini alimentari, attività fisica regolare e controlli periodici. La Dott.ssa Baronio inquadra l’obesità come una patologia cronica e multifattoriale, legata sia alla predisposizione genetica sia all’ambiente alimentare moderno ricco di cibi ultraprocessati. In Italia, circa il 46% della popolazione è in sovrappeso, con importanti ricadute anche su patologie come ipertensione, artrosi, reflusso e disturbi metabolici.

«Molti medici, spesso senza volerlo, finiscono per trattare le conseguenze del sovrappeso invece della causa», osserva Baronio. Secondo la dottoressa, la perdita di peso controllata può migliorare sensibilmente la qualità della vita: riduzione del dolore articolare, minor uso di farmaci antinfiammatori, migliore controllo della pressione e un sonno più regolare. «Aiutare il paziente a perdere chili in modo graduale e senza carenze nutrizionali significa migliorare la salute globale», conclude. «Non si tratta solo di peso, ma di benessere e qualità della vita».

Le nuove terapie per ili controllo del peso rappresentano un supporto efficace nella gestione dell’obesità, ma il loro successo resta legato all’integrazione con alimentazione equilibrata, attività fisica ed un percorso clinico personalizzato