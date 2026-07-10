Analisi del sangue, cosa significano gli asterischi e quando possono indicare un tumore

Cosa significano gli asterischi a fianco dei valori delle analisi? È questa la domanda che molti si pongono una volta ricevuto l'esito del prelievo del sangue. E i valori "fuori" dall'intervallo, sono pericolosi? Non tutti. Alcuni però possono essere un campanello d'allarme. Stando agli esperti della Fondazione GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto) gli asterischi rappresentano valori che si alterano quando nell’organismo qualcosa non funziona, per cui è importante non trascurarli.

I globuli bianchi, o leucociti, ad esempio, "sono le cellule del sangue che combattono le infezioni - spiega Marco Vignetti, presidente del GIMEMA, al Corriere della Sera -. I valori normali di globuli bianchi nel sangue sono tra 4.000 e 10.000 per microlitro; granulociti neutrofili (valori nella norma: 2.000-6.000/mm3) e linfociti (1.500-3500/ mm3) sono gli altri tipi più numerosi presi in considerazione". In caso di globuli bianchi bassi, non si esclude la presenza di "un’infezione virale". "Ma una grave riduzione dei neutrofili (meno di 1.000-500) è la spia di un midollo osseo malato e può essere collegata a varie forme di leucemia, mielodisplasie, midollo povero per aplasia. Ciò è molto più probabile se sono ridotte anche le piastrine e l’emoglobina". Valori molto aumentati (anche oltre 100.000)", invece, "si trovano in varie forme di leucemia sia in quelle acute (più gravi, cellule immature) che in quelle croniche (meno gravi, cellule dall’aspetto maturo)".