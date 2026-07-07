Cancro ereditario, svolta nella genetica: un test di laboratorio distingue i geni pericolosi da quelli innocui

Quando si eredita una predisposizione genetica al cancro, avere una diagnosi chiara può cambiare radicalmente la prevenzione. Ma cosa succede quando un test genetico individua una mutazione, senza però sapere se sia davvero pericolosa? È il caso delle cosiddette varianti di significato incerto, un problema che riguarda in particolare la sindrome di Lynch, una condizione ereditaria associata a un alto rischio di tumori del colon e dell’endometrio.

Ora uno studio pubblicato sulla rivista PNAS propone una possibile soluzione: un nuovo test cellulare in grado di stabilire con maggiore precisione se una variante genetica è realmente dannosa oppure innocua.



La sindrome di Lynch è causata da mutazioni nei geni coinvolti nella riparazione del DNA, in particolare MSH2, MSH6, MLH1 e PMS2. Questi geni funzionano come un sistema di “controllo qualità” del materiale genetico: correggono gli errori che si verificano quando il DNA si replica. Quando non funzionano correttamente, gli errori si accumulano e aumenta il rischio di sviluppare tumori. Il problema nasce quando i test genetici individuano piccole variazioni nel DNA che non sono chiaramente classificabili come dannose o innocue. In questi casi, i medici si trovano in una zona grigia: non possono confermare la diagnosi di sindrome di Lynch, e questo rende più difficile stabilire programmi di prevenzione personalizzati per i pazienti e le loro famiglie.



Per affrontare questa incertezza, i ricercatori hanno sviluppato un nuovo metodo chiamato “oligonucleotide-directed mutation screening”, un test funzionale che viene eseguito direttamente su cellule umane in laboratorio. La versione più avanzata del sistema, chiamata “coselection ODMS”, permette di inserire specifiche varianti genetiche nei geni originali delle cellule e osservare direttamente il loro effetto sul funzionamento della riparazione del DNA. Secondo lo studio pubblicato su PNAS, il metodo ha mostrato un’elevata precisione: è stato in grado di distinguere correttamente tutte le varianti già note come patogene o benigne analizzate dai ricercatori, e ha permesso di classificare molte delle varianti precedentemente considerate incerte. In particolare, su oltre cento varianti di pazienti, circa la metà è risultata effettivamente dannosa per la funzione dei geni coinvolti.



Un altro aspetto importante riguarda l’applicabilità clinica. Il test è stato validato anche in un laboratorio diagnostico certificato, mostrando risultati coerenti e riproducibili. Questo significa che, almeno in prospettiva, potrebbe essere utilizzato non solo nella ricerca, ma anche nella pratica medica per aiutare i medici a prendere decisioni più precise. Le implicazioni sono significative. Una classificazione più accurata delle varianti genetiche permetterebbe di identificare con maggiore sicurezza le persone realmente a rischio, migliorando i programmi di screening e prevenzione. Per le famiglie con sospetta sindrome di Lynch, questo potrebbe tradursi in controlli più mirati e in diagnosi più tempestive.



Gli autori dello studio sottolineano che il metodo non sostituisce i test genetici tradizionali, ma li affianca, fornendo un livello aggiuntivo di informazione funzionale. In altre parole, non si limita a leggere il DNA, ma ne osserva direttamente gli effetti nelle cellule. Pubblicata su PNAS, questa ricerca rappresenta un passo avanti importante nella medicina personalizzata. In un campo dove l’incertezza genetica può avere conseguenze concrete sulla vita delle persone, la possibilità di distinguere con maggiore chiarezza tra rischio reale e variazione innocua potrebbe migliorare significativamente la prevenzione dei tumori ereditari.