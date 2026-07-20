Perché alcuni invecchiano meglio di altri? La risposta dalla scienza nei mitocondri

Perché alcune persone invecchiano meglio di altre? La risposta potrebbe nascondersi in un dialogo invisibile che avviene ogni giorno all'interno delle nostre cellule. A suggerirlo è un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), che ha individuato un meccanismo capace di influenzare il modo in cui il nostro organismo affronta il passare degli anni.

I protagonisti della ricerca sono i mitocondri, piccole strutture presenti in ogni cellula e spesso definite le "centrali energetiche" del nostro corpo. Sono loro a produrre l'energia necessaria per far funzionare muscoli, cervello, cuore e tutti gli altri organi. Gli scienziati hanno condotto lo studio sulla Drosophila, il moscerino della frutta, un modello biologico utilizzato da decenni per comprendere fenomeni che riguardano anche l'uomo. I risultati mostrano che quando il DNA dei mitocondri e quello contenuto nel nucleo della cellula non sono perfettamente in sintonia, le centrali energetiche lavorano con maggiore difficoltà e tendono a deteriorarsi più rapidamente con l'età. In pratica, è come se due ingranaggi di uno stesso motore non riuscissero a muoversi perfettamente insieme: il sistema continua a funzionare, ma con il tempo si usura più velocemente.

La ricerca offre però anche una prospettiva incoraggiante. I ricercatori hanno osservato che un leggero stress nelle prime fasi della vita può attivare i naturali meccanismi di difesa delle cellule, aiutandole a proteggere meglio i mitocondri e a rallentarne l'invecchiamento. Un po' come accade con l'attività fisica: un piccolo sforzo può rendere l'organismo più forte e resistente.

Lo studio, pubblicato su PNAS, riguarda per ora il moscerino della frutta e non permette di trarre conclusioni dirette sull'uomo. Tuttavia, poiché il funzionamento dei mitocondri è molto simile in numerose specie, la scoperta potrebbe aprire nuove strade per comprendere le malattie legate all'età e, in futuro, contribuire allo sviluppo di strategie per favorire un invecchiamento più sano.

La ricerca ricorda che il segreto della longevità potrebbe dipendere anche dall'armonia tra i diversi patrimoni genetici presenti nelle nostre cellule: un equilibrio invisibile, ma fondamentale per la salute dell'intero organismo.