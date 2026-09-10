E' sempre Cartabianca, Piccolotti ridicolizzata da Scanzi e Alemannno: "Impara da queste tranvate"

Caso Ceuta e politiche migratorie dell’Europa al centro del dibattito a È Sempre Cartabianca, programma d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer ogni martedì in prima serata su Rete 4. Protagonisti il giornalista Andrea Scanzi, l’ex-sindaco di Roma Gianni Alemanno ed Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) e moglie di Nicola Fratoianni.

Secondo gli ultimi dati Frontex nei primi sette mesi del 2026 gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione sono diminuiti del 37%. In Italia, gli sbarchi risultano in calo del 54,8%, mentre cambia anche la geografia delle partenze: la Libia resta la prima rotta e l'Algeria ha superato la Tunisia. Piccolotti, rivolgendosi ad Alemanno, non perde occasione per attaccare il governo: “In questo Paese la legge sull'immigrazione, la Bossi Fini, l'avete fatta voi. E questi sono i risultati della vostra legge, perché la verità è che negli ultimi 25 anni, al Ministero degli Interni per ben 17 ci sono stati ministri di destra”.

"Senza migranti la destra non sa come fare la propria campagna elettorale"



Elisabetta Piccolotti a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/TsBTnQonrL — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) September 9, 2026

Alemanno chiede ironicamente: “Sono tutti di destra per voi?”. Piccolotti conferma: “Sì, 13 di destra e 4 tecnici che hanno fatto le politiche di destra. Questi sono i risultati della vostra inutile propaganda contro gli immigrati, che serve a prendere dei voti, ma poi non risolvete mai un problema. Abbiamo il governo più longevo della storia della Repubblica, è vero? Un governo di destra estremista che aveva i soldi per rimuovere i ghetti e guarda caso i ghetti rimangono là, però altre opere si sono fatte”.

Alemanno, allora, contesta: “Voi li avete rimossi?”. Piccolotti, però, va dritta: “Senza migranti in quelle condizioni voi non sapete come fare la vostra propaganda elettorale. La verità è che gli fanno comodo, perché servono per essere sfruttati e abbassare il costo del lavoro e serve l'irregolarità a voi per poter continuare a lucrarci sopra. Altrimenti avreste fatto una sanatoria, avreste costruito i villaggi, avreste dato a quelle persone la possibilità di emanciparsi”. A quel, punto, allora, interviene Andrea Scanzi che, con poche parole, spegne la deputata di AVS: “Il centrosinistra dovrebbe imparare da queste tranvate sistematiche che prende in Italia, in Europa e nel mondo".