E' sempre Cartabianca, Piccolotti ridicolizzata da Scanzi e Alemannno: "Impara da queste tranvate"

Caso Ceuta e politiche migratorie dell’Europa al centro del dibattito a È Sempre Cartabianca, programma d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer ogni martedì in prima serata su Rete 4. Protagonisti il giornalista Andrea Scanzi, l’ex-sindaco di Roma Gianni Alemanno ed Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) e moglie di Nicola Fratoianni.
Secondo gli ultimi dati Frontex nei primi sette mesi del 2026 gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione sono diminuiti del 37%. In Italia, gli sbarchi risultano in calo del 54,8%, mentre cambia anche la geografia delle partenze: la Libia resta la prima rotta e l'Algeria ha superato la Tunisia. Piccolotti, rivolgendosi ad Alemanno, non perde occasione per attaccare il governo: “In questo Paese la legge sull'immigrazione, la Bossi Fini, l'avete fatta voi. E questi sono i risultati della vostra legge, perché la verità è che negli ultimi 25 anni, al Ministero degli Interni per ben 17 ci sono stati ministri di destra”.
"Senza migranti la destra non sa come fare la propria campagna elettorale"— È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) September 9, 2026
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Alemanno chiede ironicamente: “Sono tutti di destra per voi?”. Piccolotti conferma: “Sì, 13 di destra e 4 tecnici che hanno fatto le politiche di destra. Questi sono i risultati della vostra inutile propaganda contro gli immigrati, che serve a prendere dei voti, ma poi non risolvete mai un problema. Abbiamo il governo più longevo della storia della Repubblica, è vero? Un governo di destra estremista che aveva i soldi per rimuovere i ghetti e guarda caso i ghetti rimangono là, però altre opere si sono fatte”.
Alemanno, allora, contesta: “Voi li avete rimossi?”. Piccolotti, però, va dritta: “Senza migranti in quelle condizioni voi non sapete come fare la vostra propaganda elettorale. La verità è che gli fanno comodo, perché servono per essere sfruttati e abbassare il costo del lavoro e serve l'irregolarità a voi per poter continuare a lucrarci sopra. Altrimenti avreste fatto una sanatoria, avreste costruito i villaggi, avreste dato a quelle persone la possibilità di emanciparsi”. A quel, punto, allora, interviene Andrea Scanzi che, con poche parole, spegne la deputata di AVS: “Il centrosinistra dovrebbe imparare da queste tranvate sistematiche che prende in Italia, in Europa e nel mondo".
"Il centro sinistra dovrebbe imparare da queste tranvate sistematiche che prende in Italia, in Europa e nel mondo"— È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) September 9, 2026
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