Tumore al cervello, la "ragnatela" che può intrappolarlo

Una nuova ricerca apre una strada promettente nella lotta contro il glioma, uno dei tumori cerebrali più aggressivi e difficili da trattare. Come riporta la rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), un gruppo di ricercatori ha sviluppato una tecnologia innovativa che sfrutta minuscole fibre peptidiche auto-assemblanti per colpire direttamente i "motori energetici" delle cellule tumorali. L'idea è tanto semplice quanto ingegnosa: invece di attaccare indiscriminatamente il tumore, i ricercatori puntano ai mitocondri, gli organelli che producono l'energia necessaria alla sopravvivenza delle cellule. I gliomi, infatti, hanno un metabolismo molto elevato e dipendono da un costante apporto energetico per crescere e diffondersi.



Lo studio descrive la realizzazione di un particolare peptide, ispirato alla struttura delle ragnatele, in grado di auto-assemblarsi all'interno delle cellule tumorali formando una rete di nanofibre. Queste fibre si avvolgono intorno ai mitocondri, intrappolandoli. Una volta attivate mediante ultrasuoni, producono elevate quantità di specie reattive dell'ossigeno (ROS), molecole altamente reattive che danneggiano i mitocondri e interrompono la produzione di energia della cellula tumorale. Per raggiungere il cervello, i ricercatori hanno utilizzato gli esosomi, minuscole vescicole biologiche derivate dalle stesse cellule di glioma. Questi "corrieri naturali" sono capaci di attraversare la barriera emato-encefalica, il sistema di protezione che normalmente impedisce a molte sostanze di entrare nel cervello, trasportando il peptide direttamente fino al tumore.



Secondo quanto pubblicato su PNAS, una volta entrati nelle cellule tumorali gli esosomi rilasciano il peptide, che si assembla rapidamente in nanofibre. L'attivazione con ultrasuoni accelera ulteriormente questo processo e aumenta in modo significativo la produzione di ROS: i ricercatori hanno osservato una generazione di specie reattive dell'ossigeno fino a 3,7 volte superiore rispetto alla forma non assemblata del peptide. Il risultato è un vero e proprio "blackout energetico" delle cellule tumorali. Privati della loro principale fonte di energia e sottoposti allo stress ossidativo provocato dai ROS, i mitocondri smettono di funzionare correttamente, rallentando in modo marcato la crescita del tumore.



La nuova strategia è stata testata con successo in modelli sperimentali di glioma derivati da pazienti e in modelli animali, mostrando una significativa riduzione della crescita tumorale. Sebbene si tratti ancora di risultati preclinici, la ricerca rappresenta un passo importante verso terapie più selettive e meno invasive per il trattamento dei tumori cerebrali. Gli autori sottolineano che saranno necessari ulteriori studi per verificare sicurezza ed efficacia nell'uomo. Tuttavia, la combinazione tra nanotecnologia, terapia sonodinamica ed esosomi apre prospettive molto interessanti per una medicina sempre più mirata, capace di colpire il tumore risparmiando il più possibile i tessuti sani. Per i pazienti affetti da glioma, una malattia che ancora oggi presenta limitate opzioni terapeutiche, questa ricerca rappresenta un segnale incoraggiante e conferma quanto l'innovazione nel campo delle nanomedicine possa contribuire allo sviluppo delle terapie oncologiche del futuro.

