Super-batteri, ecco perché gli antibiotici diventano inutili

Gli antibiotici sono una delle più grandi conquiste della medicina moderna, ma il loro futuro è minacciato da un avversario sempre più abile: la resistenza dei batteri ai farmaci. Ora una nuova ricerca ha scoperto un dettaglio sorprendente del modo in cui alcuni microrganismi riescono a disattivare una classe importante di antibiotici, i macrolidi. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature, ha identificato il ruolo fondamentale dell’acqua nel funzionamento di particolari enzimi batterici chiamati esterasi macrolidiche, vere e proprie “armi molecolari” che permettono ai batteri di sopravvivere agli antibiotici.

Questi enzimi riescono a riconoscere le molecole degli antibiotici e a modificarle chimicamente, rendendole inefficaci prima che possano svolgere il loro compito.I macrolidi sono una famiglia di antibiotici utilizzata da decenni per trattare numerose infezioni batteriche, sia nell’uomo sia in ambito veterinario. Farmaci appartenenti a questa classe agiscono bloccando la produzione di proteine essenziali per i batteri, impedendone la crescita. Con il tempo, però, alcuni batteri hanno sviluppato strategie per difendersi. Tra queste c’è la produzione di enzimi capaci di “smontare” gli antibiotici prima che possano raggiungere il loro bersaglio. La diffusione di questi meccanismi di resistenza rappresenta una delle principali sfide sanitarie globali, perché può rendere inefficaci trattamenti considerati fondamentali.

La nuova ricerca ha analizzato un gruppo di enzimi chiamati esterasi macrolidiche di tipo Est, gli scienziati hanno scoperto che questi enzimi utilizzano una sorta di “gabbia d’acqua” all’interno del loro sito attivo: piccole molecole d’acqua aiutano l’enzima a riconoscere l’antibiotico, posizionarlo e modificarlo. In pratica, l’acqua diventa parte del meccanismo con cui il batterio riesce a neutralizzare il farmaco. Questa scoperta è particolarmente interessante perché spiega un comportamento apparentemente curioso: alcuni enzimi riescono a legarsi a molti antibiotici diversi, ma ne inattivano soltanto alcuni. Il motivo è legato alla precisione con cui la molecola dell’antibiotico viene posizionata all’interno dell’enzima.

Per arrivare a queste conclusioni, il gruppo di ricerca ha studiato diverse versioni degli enzimi Est, analizzandone la struttura tridimensionale e il comportamento durante la reazione con gli antibiotici.Gli esperimenti hanno mostrato che piccole differenze nella struttura degli enzimi possono modificare il tipo di antibiotico colpito e l’efficacia con cui viene inattivato. Secondo gli autori dello studio, comprendere questi dettagli può diventare fondamentale per progettare nuovi antibiotici in grado di sfuggire ai sistemi di difesa dei batteri. La resistenza antimicrobica è considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità una delle maggiori minacce per la salute pubblica. Se i batteri continuano ad acquisire nuovi strumenti di difesa, molte infezioni oggi facilmente curabili potrebbero tornare a essere difficili da trattare.

La ricerca pubblicata su Nature non offre ancora una soluzione immediata, ma fornisce una mappa dettagliata di uno dei meccanismi più sofisticati utilizzati dai batteri. Conoscere il funzionamento di queste “armi invisibili” potrebbe permettere agli scienziati di progettare antibiotici più resistenti o molecole capaci di bloccare gli enzimi batterici responsabili della resistenza. La battaglia contro i super batteri si gioca anche su questi dettagli microscopici: capire come un enzima usa una semplice molecola d’acqua può diventare una chiave per salvare l’efficacia dei farmaci del futuro