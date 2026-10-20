Raffreddore e malanni di stagione ? Ecco le tre vitamine fondamentali da assumere con il cibo

Con l’arrivo dell’autunno e dei mesi più freddi, il nostro organismo si trova ad affrontare giornate più corte, meno esposizione alla luce solare e una maggiore circolazione dei virus respiratori, condizioni che rendono particolarmente importante prestare attenzione all’alimentazione e all’apporto di vitamine essenziali. Ma quali sono quelle da non trascurare per aiutare il corpo a mantenersi in salute durante l’inverno? Tra i nutrienti più importanti troviamo le vitamine C, D e A, tre sostanze che svolgono funzioni differenti ma complementari e che possiamo assumere, in buona parte, attraverso una dieta varia ed equilibrata. È importante chiarire fin da subito che nessuna vitamina garantisce di non ammalarsi e che assumere quantità superiori al necessario non significa avere difese immunitarie più forti: l’obiettivo è assicurarsi che l’organismo riceva ogni giorno i nutrienti di cui ha bisogno.

La prima vitamina da tenere presente è la vitamina C, conosciuta soprattutto per il suo ruolo nel normale funzionamento del sistema immunitario e per la sua azione antiossidante, che contribuisce a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Partecipa inoltre alla formazione del collagene, importante per la pelle, i vasi sanguigni, le ossa e la cartilagine, e favorisce l’assorbimento del ferro presente negli alimenti vegetali. Durante l’inverno possiamo trovarla facilmente in diversi prodotti di stagione, come arance, mandarini, kiwi, broccoli, cavoli e cavolfiori, ma anche nei peperoni, che ne contengono quantità particolarmente interessanti. Un consiglio utile è alternare questi alimenti durante la settimana e consumare regolarmente frutta e verdura fresche, ricordando che la vitamina C è sensibile al calore e che cotture prolungate possono ridurne il contenuto. Contrariamente a quanto spesso si sente dire, tuttavia, assumere grandi quantità di vitamina C non impedisce necessariamente di prendere il raffreddore e non rappresenta una cura universale contro le infezioni: garantire un apporto adeguato è importante, mentre gli integratori ad alte dosi non sono indispensabili per chi segue già un’alimentazione equilibrata.

La seconda vitamina merita un’attenzione particolare proprio durante i mesi invernali: è la vitamina D, fondamentale per l’assorbimento del calcio, la salute delle ossa e il normale funzionamento dei muscoli e del sistema immunitario. A differenza di molte altre vitamine, il nostro organismo può produrla grazie all’esposizione della pelle alla luce solare, ma in autunno e in inverno la minore intensità dei raggi solari e il tempo trascorso al chiuso possono rendere più difficile raggiungere livelli adeguati. Inoltre, la vitamina D è presente naturalmente in un numero relativamente limitato di alimenti: tra le fonti più interessanti troviamo pesci grassi come salmone, sardine, sgombro e aringa, oltre al tuorlo d’uovo e ad alcuni alimenti arricchiti, come determinate bevande vegetali o cereali, quando indicato in etichetta. Inserire questi prodotti in una dieta varia può contribuire all’apporto di vitamina D, anche se in alcuni casi l’alimentazione da sola potrebbe non essere sufficiente. Le indicazioni sull’eventuale integrazione dipendono dall’età, dall’esposizione al sole e dai fattori individuali di rischio; per questo è opportuno chiedere consiglio al medico, soprattutto in presenza di condizioni che aumentano la probabilità di carenza. Non è corretto, invece, considerare la vitamina D una protezione garantita contro influenza, raffreddore o altre infezioni respiratorie: mantenere livelli adeguati è importante per la salute, ma le prove sui benefici degli integratori nella prevenzione delle infezioni non sono uniformi.

La terza vitamina da non sottovalutare è la vitamina A, essenziale per il mantenimento delle normali funzioni immunitarie, per la vista, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, e per la salute della pelle e delle mucose, che rappresentano una delle prime barriere protettive dell’organismo. Possiamo assumerla attraverso alimenti di origine animale, come uova, latticini e alcuni tipi di pesce, mentre molti vegetali forniscono beta-carotene e altri carotenoidi che il corpo può trasformare in vitamina A secondo le proprie necessità. Carote, zucca, patate dolci, spinaci e altre verdure a foglia verde sono quindi ottimi alimenti da alternare sulla tavola durante i mesi freddi. Il colore arancione o verde intenso di molti ortaggi può essere un indizio della presenza di carotenoidi, ma è la varietà complessiva della dieta a fare la differenza. Anche in questo caso, però, più non significa meglio: un consumo eccessivo di vitamina A già pronta, soprattutto attraverso integratori ad alte dosi, può essere dannoso, perché questa vitamina si accumula nell’organismo. È quindi preferibile ottenere il nutriente attraverso una dieta varia e non assumere integratori senza una reale necessità, prestando particolare attenzione in gravidanza, quando quantità elevate di vitamina A in forma di retinolo possono comportare rischi.

In conclusione, con l’arrivo dell’inverno non serve inseguire integratori miracolosi o cercare una singola vitamina capace di proteggerci da ogni malattia: la strategia più efficace consiste nel portare regolarmente in tavola frutta e verdura di colori diversi, pesce, uova, legumi e altri alimenti nutrienti, mantenendo uno stile di vita equilibrato e prestando attenzione alle eventuali carenze. La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario e alla protezione delle cellule, la vitamina D sostiene anche ossa e muscoli ed è particolarmente importante da considerare nei periodi di minore esposizione solare, mentre la vitamina A aiuta a mantenere le normali difese dell’organismo e l’integrità delle mucose. La vera prevenzione comincia dalle abitudini quotidiane: un’alimentazione varia, un sonno adeguato, l’attività fisica regolare e le vaccinazioni raccomandate sono strumenti molto più solidi della promessa di una singola vitamina capace di evitare i malanni di stagione.