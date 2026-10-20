Nicola Procaccini sbugiarda la sinistra: "Emersa l'alleanza con gli immigrati di seconda e terza generazione"

Nicola Procaccini svela il vero volto della sinistra. Dagli interventi di lunedì sera al Parlamento europeo nel corso del dibattito sulle proteste e le violenze che hanno scosso diverse città europee "emerge con chiarezza l'alleanza tra l'estrema sinistra e gli immigrati di seconda e terza generazione". L'eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente del gruppo dei Conservatori (Ecr) al Parlamento Ue parla di "fallimento dell'integrazione in Europa". Fallimento "che abbiamo denunciato più volte. È il fallimento delle politiche di frontiere aperte degli ultimi decenni. Ora ne affrontiamo le conseguenze, e non è facile porre rimedio a qualcosa che esiste da molti anni. Ma è ciò che dovevamo fare: evitare gli stessi errori".
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Non solo, Procaccini sottolinea che la collega di La France insoumise (The Left) Monon Aubry "è riuscita ad attribuire la colpa delle violenze al governo, alla destra e alla cosiddetta estrema destra. A quanto pare, quando vengono saccheggiati i negozi e aggrediti gli agenti di polizia, i veri colpevoli sono quelli che chiedono il rispetto della legge e dell'ordine. È un notevole ribaltamento delle responsabilità".
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Inoltre, prosegue, Nicolae Stefanuta dei Verdi ha paragonato le critiche ai manifestanti alla retorica del generale Wojciech Jaruzelski contro Solidarnosc, che "si oppose a una dittatura comunista. Saccheggiare negozi, aggredire agenti di polizia e dare alle fiamme edifici pubblici non è una lotta per la libertà. C'è una differenza fondamentale tra i manifestanti pacifici che esercitano i propri diritti democratici e i criminali che sfruttano i disordini per compiere violenze. I primi, ovviamente, meritano protezione. I secondi devono rispondere davanti alla giustizia".