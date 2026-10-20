Nicola Procaccini sbugiarda la sinistra: "Emersa l'alleanza con gli immigrati di seconda e terza generazione"

Nicola Procaccini svela il vero volto della sinistra. Dagli interventi di lunedì sera al Parlamento europeo nel corso del dibattito sulle proteste e le violenze che hanno scosso diverse città europee "emerge con chiarezza l'alleanza tra l'estrema sinistra e gli immigrati di seconda e terza generazione". L'eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente del gruppo dei Conservatori (Ecr) al Parlamento Ue parla di "fallimento dell'integrazione in Europa". Fallimento "che abbiamo denunciato più volte. È il fallimento delle politiche di frontiere aperte degli ultimi decenni. Ora ne affrontiamo le conseguenze, e non è facile porre rimedio a qualcosa che esiste da molti anni. Ma è ciò che dovevamo fare: evitare gli stessi errori".