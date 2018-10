Nuova fiamma per Belen Rodriguez dopo la chiusura della storia con Andrea Iannone? La bella showgirl è stata immortalata da Tabloid.it (la foto su Instagram), mentre bacia un altro uomo. La didascalia è chiara: "Notte brava per la showgirl argentina, che abbiamo pizzicato in un ristorante romano in compagnia di alcuni amici. Belù, tornata single da poco dopo la rottura con Andrea Iannone, sembra divertirsi un mondo, contesa dalle attenzioni di tre uomini".

Ma chi sta veramente baciando la conduttrice di Tu sì que vales? L'uomo misterioso si chiama Pietro, un pr meglio conosciuto con il nome di Pietrino: "Con il pr delle star si scambia addirittura un bacio sulle labbra (un gioco, visto che l'amico è dichiaratamente gay) - precisa Tabloid -. Poi balla con il collega Martín Castrogiovanni e infine si stringe in un lungo abbraccio con un misterioso ragazzo moro. Insomma, la 34enne si sta godendo la ritrovata libertà e Andrea Iannone sembra proprio un lontano, lontanissimo ricordo". A questo punto sarebbe meglio chiedersi chi sia il ragazzo moro con cui Belen sembra avere un certo feeling...

Di seguito, il post su Instagram di tabloid.it: