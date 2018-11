Jane Alexander, nella casa del Grande Fratello Vip, si lascia andare a racconti erotici spintissimi. Li ha scovati la Gialappa's Band a Mai dire Grande Fratello Vip. "Una volta avevo confidato a un uomo di amare molto il peperoncino. Allora mi regala un habanero chocolate (originario del Sud America, è considerato uno dei peperoncini più piccanti al mondo, ndr). Lo mangio. A un certo punto siamo in macchina e ci prendono delle gran voglie". Inizia il racconto simil Cinquanta sfumature di grigio.

Jane, roba estrema: il video del racconto

"Gli apro i pantaloni, dimenticando sia io che lui che un'ora prima avevo mangiato questo habanero". Beh, non devo essere stato piacevole, per lui. "Ha cacciato un urlo allucinante, ha iniziato a saltare in macchina", ha spiegato Jane. Poraccio.