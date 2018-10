È una furia, Rosanna Cancellieri. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, su Raiuo, la giornalista di moda se la prende niente meno che con l'intoccabile Chiara Ferragni, una delle fashion blogger più famose del mondo: "Non la voglio neanche guardare, che orrore. È come se io passassi davanti alle vetrine dei negozi, mi facessi una foto, la postassi sui social network e diventassi un'esperta di moda. Ma dai...".