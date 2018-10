Uomini e donne, Sara Affi Fella e la menzogna peggiore di tutte. L'ex Nicola: "Dovevamo sposarci, poi lei..."

Le bugie hanno le gambe belle e corte di Sara Affi Fella. Intervistato da Chi, il suo ex Nicola Panico svela nuovi, clamorosi dettagli sullo scandalo della ex tronista di Uomini e donne che ha finto di essere single (costringendolo alla clandestinità) per poter partecipare al reality di Maria De Filippi. Una volta scoperta, le è letteralmente crollato il mondo addosso.





"Era una ragazza semplice - spiega il calciatore siciliano -. Educata, rispettosa, piena di valori. Una ragazza da sposare. Anzi, rivelo a Chi, che noi tra due mesi ci saremmo dovuti sposare. Avevamo già scelto la Chiesa a Capodimonte, idem la location. Non vedeva l'ora, poi la fame se l'è mangiata". È iniziato tutto con Uomini e donne: "Dopo che aveva registrato il video di presentazione Sara mi chiama e mi dice: Vediamo come uscirne insieme. Ero innamorato". Ad agosto però nella vita della ragazza entra Vittorio Parigini, calciatore di Serie A. "Un giorno mi dice che doveva andare a Roma per mettere in ordine le sue extension. Da Roma non è più tornata", ricorda amaro Panico -. Dormono in hotel a Milano e poi tornano a Torino. Io scopro tutto grazie ad una persona. Sara riappare con un sms. Io la chiamo e lei mi dice che in realtà Parigini sta con una sua amica Valeria". L'ultima, triste menzogna.