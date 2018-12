Fabrizio Corona bidona all'ultimo secondo l'evento benefico: "Lo abbiamo visto fuori mentre..."

Rivolta a Udine contro Fabrizio Corona. Già, perché l'ex re dei paparazzi era atteso domenica 23 dicembre in un locale di via Poscolle, per un pranzo organizzato a favore di una raccolta fondi dell'Andos, l'associazione nazionale delle donne operate al seno. Ma Corona, semplicemente, non si è presentato: all'interno del ristorante, di lui, non c'era traccia. Eppure, qualcuno giura di averlo visto all'esterno, mentre "accampava scuse" prima di rifiutare all'ultimo respiro l'ospitata. Il "bidone" di Corona, per inciso, ha un precedente sempre in Friuli Venezia Giulia: lo scorso maggio era atteso a Lignano Sabbiadoro per un evento al quale, puntualmente, non è mai arrivato.