Adrian, mossa brutale contro Adriano Celentano: la donna sodomizzata, scandalo e guerra totale

Contro Adrian di Adriano Celentano, il neo-direttorissimo di Rai 2, Carlo Freccero, ha usato l'artiglieria pesantissima. Per la prima volta nella storia della tv italiana, infatti, ha trasmesso Ultimo tango a Parigi senza alcuna censura. Il capolavoro del 1972 di Bernardo Bertolucci, lunedì sera, è stato trasmesso con l'intera scena di Maria Schneider sodomizzata dopo essere stata cosparsa di burro. Una scena che sulla tv pubblica non si era mai vista prima. E il duello tra Adrian e "Freccero" si è trasferito sui social: nella classifica dei trending topic su Twitter, lo show di Celentano e il film di Bertolucci si sono contesti l'ultimo posto in una appassionante sfida fatta di sorpassi e controsorpassi. Alla fine, per onor di cronaca, si è imposto Adrian con la bellezza di 13mila tweet.