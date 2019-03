Si chiama Asstyn Martyn, è madre, ha 44 anni e arriva dalla Pennsylvania, Stati Uniti. Di lei si è occupato Dagospia, raccontandone la vicenda. Perché? Perché la sua parabola è curiosa: da impiegata ad attrice a luci rosse. Una svolta arrivata per caso e che ora le consente di vivere la sua vita con grande serenità economica. Ma non solo: Asstyn dice anche di sentirsi appagata e in pace col proprio corpo. Tutto è iniziato nel 2017 quando ha incontrato un uomo su sito di appuntamenti online che le ha parlato del mercato dell'hard legato alle donne dalle taglie forti. "Non avevo idea potesse esistere - ha raccontato la signora - ed ero abbastanza preoccupata da cosa significasse farsi strada in quel mercato con il mio fisico. Ero convinta di vedere video por*** in cui donne con la mia fisicità venivano derise. E invece non c’era nulla di tutto questo. Quelle donne vengono adorate e gratificate dai loro partner. E così ho scoperto che ci sono uomini che amano vedere donne come me all’opera. Oggi sono convinta di portare allegria e felicità. Inoltre la mia vita sessuale è migliorata e guadagno tra i 500 e gli 800 dollari per girare una scena. Sono il capo di me stessa ed è una sensazione meravigliosa". La signora, come si vede nella foto, si distingue anche per un seno di dimensioni assolutamente esagerate.