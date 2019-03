Senza freni l'intervento di Alba Parietti al programma radiofonico I Lunatici: "Sposerei Camilleri. Mi piace talmente tanto quello che dice che ne sono innamorata anche fisicamente". Dagospia ha definito queste esternazioni dell'opinionista dell'Isola dei Famosi una "svolta gerontofila". Come dargli torto? La Parietti, sindacando sulla politica, ha poi cercato di drizzare il tiro: "Vorrei che le ispirazioni alla sinistra di oggi venissero date da Camilleri. La nuova sinistra dovrebbe ispirarsi a lui, per far cambiare le cose bisogna tornare ad essere sinistra sul serio, stare dalla parte di ciò che è giusto. Non si può sempre giocare sui destini della povera gente".

Di recente Alba ha confessato che due anni fa sarebbe stata disposta a lasciare tutto e tutti pur di correre tra le braccia di un uomo misterioso. Molti giuravano che si trattasse di Ezio Bosso. Infatti ieri i conduttori di Rai Radio2 le hanno chiesto se tra i due ci sia stata veramente una love story. La showgirl ha replicato dicendo: "Ci sono delle cose nella vita che vale la pena di tenere unicamente per sé. Potrei rispondere di sì, potrei rispondere di no, è una persona che conosco, a cui sono molto affezionata, di cui ho una enorme stima e una venerazione per tutte le emozioni che è in grado di dare. Di un uomo così ci si può innamorare follemente, questo è un mio singolo giudizio, io mi innamoro spesso di ciò che mi emoziona".

Perché se la personalità e le idee di un uomo incuriosiscono Alba, lei potrebbe innamorarsi "di un ventenne come di un centenario", quindi anche di Bosso e di Camilleri. La conduttrice però ha spiegato che ormai è tutta una questione di testa. Sul sesso, infatti, ha dichiarato: "A volte temo possa rovinare certi rapporti. Quando interviene il sesso si crea una competizione".