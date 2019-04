Un amarissimo lutto nel mondo della televisione italiana. È morto Cesare Cadeo, aveva solo 72 anni. Il giornalista ha iniziato a lavorare a Canale 5 all'inizio degli anni '80 con il programma Gol, insieme al ct dell'Italia campione del mondo, Enzo Bearzot. Sempre sulla stessa rete ha poi condotto altre trasmissioni sportive come Superflash (con Mike Bongiorno), Record, Super Record e Super Record Sport oltre a Calciomania con Paola Perego e Maurizio Mosca su Italia 1. Sempre su Italia 1, nel 1995, è stato ospite fisso di Mai dire Gol come surreale inviato in una finta edicola in collegamento con la Gialappa's Band.