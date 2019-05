Domenica In, Manuela Arcuri e la rivelazione su Ballando: "Cosa accade dietro le quinte", ci credete?

Nel salottino di Mara Venier a Domenica In, ecco Manuela Arcuri, protagonista di Ballando con le Stelle. Un'intervista intima, quella trasmessa su Rai 1, in cui l'attrice ha raccontato la sua vita privata. Dunque si parla di Giovanni, che presto potrebbe diventare suo marito: come si sono conosciuti? "Eravamo amici, ci siamo persi di vista per un periodo. Poi ci siamo rincontrati e non ci siamo più lasciati. Lui è completamente al di fuori da questo mondo e non mi vive come personaggio. Mi vive come Manuela. Ha voluto scavare dentro di me". Poi una battuta su Ballando, nello specifico sulla lite tra Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli. La Venier mostra un filmato del diverbio, e la Arcuri afferma: "Noi non vediamo tutto dal dietro le quinte. La giuria secondo me ha giudicato solo il loro balletto".