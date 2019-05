Uomini e Donne, bomba di Maria De Filippi su Gemma Galgani: nuova trasmissione, battuta rivelatrice

Gemma Galgani e il nuovo fidanzato Mario potrebbero essere i nuovi concorrenti di Temptation Island. E a dirlo è stata proprio Maria De Filippi durante l’ultima puntata di Uomini e Donne con la scelta di Giulia. Parlando con Tina la conduttrice parlando con Tina ha affermato: "Quest’anno Gemma va in Sardegna”, ”e io andrò in Sicilia” ha prontamente ribattuto Tina. A quel punto però Maria ha detto: "Ma non lo sai che Gemma partecipa a Temptation?”

Di fronte all'incredulità dell'opinionista e al silenzio del pubblico Maria ha mostrato un sorriso scherzoso tanto da far pensare a tutto lo studio, Gianni e Tina compresi che si trattasse di uno scherzo. Nonostante la De Filippi non abbia detto sì o no a questa sua affermazione, possiamo pensare che sia stata una battutina che ha voluto rivolgere all’opinionista, anche se per il momento non ci sono state conferme da parte della conduttrice ma neanche smentite.