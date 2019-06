"Oggi mi devo arrabbiare... mi dicono di non urlare... è libero!!! È libero!!!". Mario Giordano è semplicemente scatenato a Fuori dal Coro su Rete 4 nel commentare uno sconcertante caso di cronaca. Un uomo ha tentato di stuprare una bambina di 9 anni e dopo l'arresto è stato rilasciato. La ragione? Non è stato colto in flagranza di reato. L'uomo, per inciso, aveva diversi precedenti e nel caso in questione era evidentemente ubriaco. "La bambina è all'ospedale, ha trenta giorni di prognosi", commenta un Giordano scatenato e indignato. Proprio come è indignata Giorgia Meloni che rilancia il video del conduttore su Twitter. Giordano, per inciso, ha anche una soluzione al problema: "Zac-zac-zac. Castrazione chimica".

Di seguito il video di Mario Giordano postato da Giorgia Meloni: