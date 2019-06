Un clamoroso scivolone a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4. È venerdì sera, sta terminando la puntata condotta da Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili, i quali salutano il pubblico e dunque lanciano la puntata di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi. Peccato però che Quarto Grado non è andato in onda: un'assenza annunciata da tempo sui profili social del programma. Una settimana di pausa per il programma di Nuzzi in attesa delle tre puntate speciali che inizieranno il 28 giugno. Per onor di cronaca, venerdì sera al posto di Quarto Grado è stato trasmesso il film Changeling.