In questi ultimi giorni gli occhi dell'intero pianeta sono rivolti agli incendi che stanno consumando gran parte della Foresta Amazzonica. I roghi, raramente causati dalle alte temperature, ma piuttosto di natura dolosa, rispetto all'anno scorso sono aumentati dell'83% e stanno quindi allarmando i capi di stato di tutto il mondo.

Tanti anche i Vip che hanno sentito l'esigenza di toccare l'argomento, tra questi la conduttrice di Vieni da Me, Caterina Balivo. La 39enne ha scritto sui suoi canali social: "L’Amazzonia brucia e così, insieme con il verde, rischiamo di perdere il 20% della produzione di ossigeno del pianeta e il 10% della biodiversità mondiale. Questo è il declino della società del futuro? Preghiamo per noi e per i nostri figli affinché qualcosa possa cambiare”. Caterina Balivo ha quindi aggiunto l’hashtag “Pray for Amazonia”.