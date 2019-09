Pomeriggio 5, Barbara D'Urso sotto choc: la coppia scoppia, clamorosa rottura e gelo in studio

Barbara D'Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 ha commentato la notizia sulla rottura della coppia Kikò Nalli e Ambra Lombardo, nata nella casa del Grande Fratello. La conduttrice ha visto letteralmente nascere questa storia d'amore durante la sua conduzione del reality. Carmelita era incredula: "Pare si siano lasciati", ha dichiarato stupita. A commentare la notizia con la D'Urso, presente in studio, Valentina Vignali, anche lei nella casa di Cinecittà con Nalli e l'insegnante siciliana.

La giocatrice di basket ha quindi raccontato di aver incontrato la coppia, appena qualche giorno prima, durante un evento in Sicilia, e tra loro sembrava tutto a posto. Nel mentre, l'ex marito dell'opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, ha mandato un videomessaggio ai fan su Instagram: "Ciao a tutti. Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere, ma devi riflettere, rispettare e devi essere rispettato. Non ho voglia di parlare, ho voglio di tirare le somme di tante cose". Ambra invece, sempre su Instagram, si è limitata a commentare la situazione con un messaggio: "Bisognerebbe imparare ad ascoltare col cuore... a guardare con la mente... a sentire a pelle... a tastare a naso... ad odorare a vista... a usare tutti i sensi... e più di tutti il buon senso! Buonanotte".