"Ma perché Greta non sorride mai?". Adriano Panatta getta il conduttore Marco Liorni e lo studio di Italia Sì (Raiuno) nel gelo più totale quando, candidamente, chiede il motivo dell'espressione sempre seriosa di Greta Thunberg, la baby-paladina degli ecologisti di tutto il mondo.











Come ormai risaputo, la 16enne attivista svedese è affetta dalla sindrome di Asperger, che tra le varie conseguenze condiziona anche l'atteggiamento esterno e la "empatia" di chi ne è affetto. Sui social ovviamente non sono mancate le critiche al mitico tennista romano, evidentemente non molto interessato alla figura della ragazzina che in quelle stesse ore era ospite niente di meno che delle Nazioni Unite per la sua battaglia su clima, inquinamento e riscaldamento globale.