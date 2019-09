Che tempo che fa, "maratona" di Fabio Fazio su Rai 2: doppio appuntamento, ecco gli orari

Tra pochi giorni, il ritorno di Fabio Fazio sui canali Rai, su Rai 2 per la precisione dopo essere stato allontanato dalla rete ammiraglia di Viale Mazzini. E quella della domenica sera sarà una sorta di maratona firmata Fazio. Già, perché il conduttore non lascia, ma raddoppia. Se dirà addio alla seconda serata del lunedì sera, oltre al canonico appuntamento con Che tempo che fa della domenica sera alle 21, sempre alla domenica, dalle 19.30 e per un'ora, condurrà Che tempo che farà. Dunque, Fazio la domenica sarà in onda dalle 19.30 alle 23, con una pausa di mezz'oretta per la trasmissione del Tg2. Come detto, una sostanziale maratona. Il format del programma sarà simile a quello degli ultimi anni, con le interviste a personaggi del mondo della politica e dello spettacolo in primo piano. Qualche novità, però, sul taglio che verrà dato alla trasmissione: considerato il passaggio a Rai 2, sarà un po' più giovanile e scanzonato, non insomma "istituzionale" così come il primo canale imponeva.