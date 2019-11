Che tempo che fa, Fabio Fazio tratta da eroina anche Lilli Gruber: poco prima di Carola Rackete...

Carola Rackete non basta. Alla vigilia dell'ospitata dell'ex comandante della Sea Watch a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 2, ecco che l'account Twitter ufficiale della trasmissione propone una seconda eroina. Loro eroina, s'intende: Lilli Gruber. Un tweet dato in pasto al web con una foto di Lilli Gruber: "Ecco le sue parole in questa stagione di Che tempo che fa". Ed eccole, le parole: "Uno dei motivi per cui c'è tutta questa violenza è che è stato sdoganato un linguaggio violento, un modo di fare politica che prevede solo l'aggressività, che non prevede la mediazione, la diplomazia, il dialogo". Ogni riferimento a Matteo Salvini non è puramente casuale. Per inciso, le parole della conduttrice di Otto e Mezzo risalivano alla puntata in cui presentava il suo libro-manifesto-femminista. E, ovviamente, Fabio Fazio ha piazzato un "mi piace" alle parole della Gruber rilanciate dall'account Twitter di Che tempo che fa.

