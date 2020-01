Lotteria Italia, tre premi nello stesso paesino. Si tratta di tre biglietti da 20mila euro l'uno

Incredibile fortuna a Ferno (Varese), piccolo comune di poco più di 6mila abitanti, che si è aggiudicato ben tre premi minori della Lotteria Italia, finendo col diventare quasi un giallo nazionale. Lì, infatti, sono stati vinti tre premi da 20mila euro ciascuno, su 6,7 milioni di biglietti venduti in tutta Italia, su 180 premi minori in tutto, di cui 29 venduti in Lombardia. Lo scrive Il Giornale. A Ferno, infatti, sono stati venduti tre biglietti che differiscono solo delle ultime due cifre e che dunque, presumibilmente, sono stati staccati dallo stesso blocchetto. Tutti e tre estratti la sera della Befana. Tutti e tre, forse, venduti alla stessa persona.

Tra i primi ad annotare l' anomalia, Selvaggia Lucarelli, che ha segnalato il caso su Twitter e Facebook. E spiegazioni è difficile trovarne. A meno di pensare male e ipotizzare trucchi persino nell' estrazione dei tagliandi della Lotteria Italia, il concorso classico della Befana. Impossibile spiegare un episodio unico, incredibile persino dal punto di vista statistico. Impossibile spiegare e impossibile anche risalire al fortunato o ai fortunati. La sequenza di numeri di serie fa pensare che il blocchetto da cui sono stati venduti sia lo stesso. Ma nel territorio di Ferno ricade anche (lo annota la stessa Lucarelli) il terminal 1 dell' aeroporto di Malpensa. É dunque anche possibile che i biglietti siano stati venduti tutti e tre nella stessa rivendita ma a viaggiatori in transito nell' aerostazione internazionale, 806mila solo tra il 19 e il 29 dicembre del 2019, oltre 27 milioni nell' arco dell' anno che si è appena concluso.