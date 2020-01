Sanremo 2020, la foto che mostra Georgina Rodriguez alla kermesse: ancora polemica contro la Rai?

Fermi tutti, nessun dietrofront a Sanremo: in Liguria infatti è arrivata Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, che sarà tra le dieci donne di Amadeus alla kermesse dell'Ariston. Le immagini della Rodriguez a Sanremo sono state mostrate da Marco Liorni a Italia Sì, in onda su Rai 1 il sabato pomeriggio. La 25enne è arrivata da qualche ora per le prime prove sul palco. Insomma, deve aver trovato un accordo economico con la Rai: nei giorni scorsi si era ipotizzata la sua assenza causa rottura sul cachet. Si diceva che lei avesse chiesto 100-140mila euro, mentre la Rai fermava l'offerta a 50mila. Mistero sulla cifra finale. Di sicuro c'è che se a cedere è stata la Rai, sborsando fior di quattrini, le polemiche sono destinate ad infuocarsi.